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إنتهاك لخط التماس.. باشينيان: محاولات جر أرمينيا إلى التصعيد العسكري غير مقبولة

19
SEPTEMBER
2023
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إعتبر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن “على يريفان ألا تتخذ أي خطوات غير محسوبة على خلفية التصعيد في قره باغ في الوقت الحالي”.

وأكد باشينيان أن محاولات جر أرمينيا إلى التصعيد العسكري غير مقبولة، مشددا على أن “الوضع على طول الحدود الأرمنية مستقر نسبيا، لكن الهدف الرئيسي من هذه الأعمال هو جر أرمينيا إلى القتال. هناك قوى داخلية وخارجية تريد توريط أرمينيا”.
كما اعتبر أن العملية العسكرية التي أطلقتها أذربيجان اليوم في قره باغ “انتهاك لخط التماس”.

وعن الدعوات للانقلاب في أرمينيا، قال: “على خلفية تدهور الوضع في قره باغ تتعالى الصيحات من أماكن مختلفة ودعوات للانقلاب في أرمينيا”، مشيرا الى انه “من المهم جدا أن يعمل القانون والنظام بشكل كامل في أرمينيا والحفاظ على الاستقرار فيها”.

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