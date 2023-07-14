وزير إسرائيلي: رفض خدمة الاحتياط يشجع أعداءنا.. ويقرّب الحرب

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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تعليق وزير الطاقة والبنى التحتية وعضو كنيست الاحتلال يسرائيل كاتس، على تهديدات رفض الخدمة في الاحتياط الإسرائيلي.

وذكر موقع "والاه" أنّ كاتس تطرق، اليوم الجمعة، في حسابه عبر "تويتر" إلى تهديدات رفض الخدمة من جانب طيارين يخدمون في الاحتياط من جراء خطة التعديلات القضائية.

وقال إنّ "الطيارين الذين يعلنون أنهم سيرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي بسبب معارضة التشريع القضائي يشجّعون نصر الله، على الاعتقاد أنه إذا هاجم "إسرائي" فإنها لن تكون لديها القدرة على المواجهة أو إسكات مصادر إطلاق الصواريخ".