بايدن يخلط بين روسيا وأوكرانيا ورئيسيهما خلال قمة «الناتو»

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خلط الرئيس الأميركي جو بايدن بين روسيا وأوكرانيا ورئيسيهما خلال حديثه بقمة حلف شمال الأطلسي التي عُقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، في زلة جديدة تضاف لزلات لسانه العديدة.

وخلال خطاب ألقاه أمس (الأربعاء) في القمة، تحدث بايدن عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إليه باسم «فلاديمير»، في خلط واضح بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي حدث لاحق بعد القمة، خلط الرئيس الأميركي بين روسيا وأوكرانيا، قائلاً: «يمكن لروسيا إنهاء هذه الحرب غداً، إذا سحبت قواتها من أوكرانيا، واعترفت بالحدود الوطنية، وأوقفت هذه الهجمات غير الإنسانية (على الأراضي الروسية)»، قبل أن يتدارك الخطأ ويصححه قائلاً: «أعني على أوكرانيا».