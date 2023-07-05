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ماكرون: تجاوزنا ذروة الأزمة

5
JULY
2023
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أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، «حذراً شديداً» حيال العودة إلى الهدوء بعد سبع ليالٍ متتالية من أعمال شغب أوقعت أضراراً كبرى، لكنه رأى أن بلاده تجاوزت «ذروة» الأزمة، وذلك عند استقباله رؤساء بلديات مدن من بين الأكثر تضرراً.

وقال الرئيس الفرنسي لدى استقباله لرؤساء البلديات: «هل آن أوان العودة إلى الهدوء الدائم؟ أتوخى الحذر حيال ذلك، لكن الذروة التي شهدناها في الأيام الماضية قد مرت... إنه النظام الجمهوري الدائم الذي نريده جميعاً والذي سنتمسك به. إنه الأولوية المطلقة».

ورأى ماكرون أنه من خلال التشاور مع المسؤولين البلديين المنتخبين، يُمكن «بدء عمل دقيق وطويل الأمد لفهم الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث بعمق»، وفق ما أعلن مكتبه.

وبعد أسبوع على اندلاع أعمال الشغب بعدما قتل شرطي بالرصاص الفتى نائل مرزوق البالغ 17 عاماً خلال عملية تدقيق مروري، شهدت الليلة قبل الماضية عدداً محدوداً من التوقيفات بلغ 72 موقوفاً بينهم 24 في باريس وضاحيتها القريبة في مقابل مئات الأشخاص في أوج أعمال العنف.

وقال وزير الاقتصاد برونو لومير إن «أكثر من 1000 متجر تعرض للنهب أو الهجمات أو الحرق»، معلناً عن مساعدة «لكل حالة» وللأكثر تضرراً إلى جانب دعم وعدت به شركات التأمين.

الشرق الأوسط
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