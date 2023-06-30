السجن مدى الحياة لقاتل تونسي مأجور نفذ جريمته في فرنسا

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قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن المؤبد بحق شاب تونسي متهم بقتل تونسيين بباريس، بالرصاص بعدما كلفته عصابة مخدرات بالعملية كـ”قاتل مأجور” رفقة فرنسي.

ويكشف ملف القضية أن عصابة دولية لترويج المخدرات تنشط بباريس قد كلفت “قاتلا مأجورا” فرنسيا بقتل شابين تونسيين بسبب مزاحمتهما لأفراد العصابة في مجال الترويج.

وحسب المعطيات المتوفرة، اتصل الفرنسي بشريكه التونسي وأعلمه بالمهمة التي تم تكليفهما بتنفيذها، حيث توليا قتل الشابين التونسيين بحوالي 20 رصاصة، ليفرا من فرنسا، قبل أن يدرجا في قوائم “الأنتربول”.

وتمكّن المتهم التونسي من التسلل إلى تونس متنكرا، إلا أن أعوان إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تفطنوا له، وتمكنوا من إيقافه بجهة حمام الأنف جنوب شرقي العاصمة تونس.