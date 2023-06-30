الاحتجاجات في فرنسا مستمرة.. ماكرون يغادر بروكسل ويعود إلى باريس

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قطع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارته إلى بروكسل التي هدفت إلى حضور قمة الاتحاد الأوروبي، وألغى مؤتمره الصحفي، بهدف العودة إلى باريس، ليترأس اجتماعاً لخلية الأزمة المشتركة بين الإدارات، بعد بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن رئيسة الحكومة، تعليقها حول إمكان فرض حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات، إذ صرّحت بأن "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة، لعودة استتباب الأمن في البلاد".

من جهتها، أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال 667 شخصاً في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت منذ 3 أيام، على خلفية مقتل فتى عمره 17 عاماً على يد الشرطة.