ماكرون يعقد اجتماع أزمة جديدا بعد ليلة ثالثة من أعمال الشغب

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أفادت وسائل إعلام فرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماع أزمة جديدا بعد ليلة ثالثة من أعمال الشغب في العاصمة الفرنسية.

ونقلت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية عن الإليزيه قولها إنه من المنتظر أن يعقد الرئيس الفرنسي، في وقت لاحق اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا جديدا للحكومة بعد اندلاع أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على مقتل شاب برصاص الشرطة في وقت سابق من الأسبوع.

وأضافت القناة التلفزيونية أن الاجتماع سيعقد في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.

وقد يختصر ماكرون، الموجود في بروكسل منذ الخميس لحضور قمة أوروبية، مشاركته ويعود قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه. ويعقد مؤتمرا صحافيا قبل مغادرة مجلس الاتحاد الأوروبي، بحسب فرانس برس.

وفي وقت لاحق الجمعة، قالت وزارة الداخلية الفرنسية إنه تم اعتقال 667 شخصا خلال أعمال الشعب الليلة الماضية.

احتجاجات نارية

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، أقام محتجون فرنسيون حواجز وأضرموا النيران وأطلقوا الألعاب النارية على الشرطة في شوارع بعض المدن الفرنسية مع تصاعد التوترات بشأن إطلاق الشرطة النار المميت على شاب يبلغ من العمر 17 عامًا والذي صدم الأمة، وفقا للأسوشيتد برس.

وصدمت سيارات الشرطة المدرعة بقايا السيارات المتفحمة التي انقلبت واشتعلت فيها النيران في ضاحية نانتير شمال غربي باريس، حيث أطلق ضابط شرطة النار على الشاب الذي لم يتم التعرف عليه إلا باسمه الأول، نائل. على الجانب الآخر من باريس، أشعل متظاهرون النار في مبنى البلدية في ضاحية كليشي سوس بوا.

وقالت السلطات الإقليمية إن الشرطة سعت في مدينة مرسيليا، على البحر المتوسط، لتفريق الجماعات العنيفة في وسط المدينة.

ونشرت السلطات عشرات الآلاف من أفراد الشرطة لقمع الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد ثلاث ليال متتالية.

وقال متحدث باسم الشرطة الوطنية إن 100 شخص اعتقلوا بحلول منتصف ليل الخميس. ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع إحصاء الاعتقالات الجارية.

اتهام بالقتل العمد واعتذار الشرطي

ووجهت السلطات إلى ضابط الشرطة المتهم بضغط الزناد يوم الثلاثاء تهمة أولية بالقتل العمد بعد أن قال المدعي العام باسكال براش إن تحقيقه الأولي أدى به إلى استنتاج "لم يتم استيفاء شروط الاستخدام القانوني للسلاح".

وقال محامي ضابط الشرطة المحتجز، متحدثا عبر قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية الفرنسية، إن الضابط آسف و"حزين". قال المحامي لوران فرانك لينارد إن الضابط فعل ما كان يعتقد أنه ضروريا في هذه اللحظة.

قال لينارد عن الضابط الذي لم يتم الكشف عن اسمه: "إنه لا يستيقظ في الصباح لقتل الناس.. هو حقا لا يريد القتل. ولكن الآن يجب أن يدافع عن نفسه، لأنه الشخص المحتجز وينام في السجن".

بدأت التوترات في التصاعد في نانتير بعد مسيرة سلمية بعد ظهر الخميس تكريما لنائل، مع تصاعد الدخان من السيارات وصناديق القمامة على الرغم من النداءات الحكومية للهدوء والتعهد بإعادة النظام.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن عدد الضباط في الشوارع سيصل إلى 40 ألفًا، منهم 5000 في منطقة باريس وحدها.

قال دارمانين: "يجب أن يعود العاملون في مجال الفوضى إلى ديارهم". في حين أنه لا توجد حاجة بعد لإعلان حالة الطوارئ - وهو إجراء تم اتخاذه لقمع أسابيع من أعمال الشغب في عام 2005 - أضاف: "سيكون رد الدولة حازمًا للغاية".