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دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام اللجوء

8
JUNE
2023
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توصّلت دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول مراجعة لأنظمة التكتل المتعلّقة باستقبال مشترك أكثر إنصافا لطالبي اللجوء والمهاجرين، وفق ما أعلنت الرئاسة السويدية لهذا التكتل.

وأعلنت السويد، اليوم الخميس، التي تتولى الرئاسة الدورية نصف السنوية للاتحاد الأوروبي، التوصل للاتفاق بعد يوم طويل من النقاشات المعقّدة بين وزراء داخلية دول التكتل في لوكسمبورغ.

وفي منتصف مايو الماضي، ذكر تقرير ارتفاع نسبة الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي عبر وسط البحر المتوسط 300% منذ بداية 2023.

وأفادت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، في تقريرها إلى أن عدد عمليات الدخول غير القانونية للاتحاد الأوروبي عبر المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط ازداد بين يناير وأبريل الماضيين، بنسبة تناهز 300 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وأضاف بيان لـ"فرونتكس" إنه مع نحو 42 ألفا و200 عملية دخول عبر المنطقة المذكورة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023، يتم تسجيل "المستوى الأعلى منذ بدأت فرونتكس جمع معطيات العام 2009".

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