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بالفيديو.. ديسانتيس يسخر من ترامب

6
JUNE
2023
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بدأت الحملة الرئاسية لحاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس بالسخرية من الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب قراره عدم إقالة أنتوني فاوتشي وسط جائحة فيروس كورونا في عام 2020.
 
وأظهر مقطع فيديو نشرته حملة ديسانتيس، مقاطع متعددة من أيام ترامب في برنامجه التلفزيوني "المبتدئ The Apprentice"، الذي استضافه الرئيس السابق من عام 2004 إلى عام 2015، وشمل مشاهد له وهو يستخدم عبارة توقيعه "أنت مطرود!" كلما تمت إزالة متسابق من البرنامج.
 
وقارنت تلك المقاطع التي يظهر فيها وهو يطرد العديد من المتسابقين والتي وصفت فيها ترامب بـ"Reality TV Trump"، بمقاطع دافع فيها مرارا عن قراره عدم طرد فاوتشي، والتي وصفته فيها بـ"Real Life Trump".
 
 
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها ديسانتيس، ترامب بسبب العمل الذي قام به فاوتشي كجزء من إدارته. ففي الشهر الماضي، قال إن ترامب "دمر حياة الملايين من الناس" من خلال تسليم البلاد إلى فاوتشي بعد بداية الوباء.
 
يذكر أن فاوتشي بقي في منصبه كمدير للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية لما تبقى من إدارة ترامب، واستمر في العمل في إدارة الرئيس جول بايدن قبل أن يشغل أيضا منصب كبير المستشارين الطبيين للرئيس ويتقاعد في نهاية عام 2022.
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو 
 
روسيا اليوم
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