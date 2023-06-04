مصرع 12 شخصاً علقوا في منجم مغلق للذهب في فنزويلا

A + A -

لقي 12 شخصاً حتفهم في منجم مغلق للذهب مغلق في إل كاياو بجنوب شرق فنزويلا منطقة التعدين والتنقيب عن الذهب، كما أعلن مسؤول في فرق الإغاثة لوكالة فرانس برس السبت.



وصرح الجنرال ادغار كولينا رييس السكرتير العام لأمن المواطنين في دولة بوليفار لوكالة فرانس برس "حتى اليوم، لدينا 12 متوفين"، موضحاً أنّهم "دخلوا منجم مغلق منذ فترة طويلة".



ووقع الحادث الأربعاء.



وقال كولينا رييس إنّ "المياه غمرت المنجم بسبب الأمطار" ممّا حرم عمال المناجم من الأكسجين. وأضاف أنهم "توفوا بسبب فشل في التنفس".



وتابع المصدر نفسه أنه تم انتشال سبع جثث السبت وخمس أخرى الجمعة مشيراً إلى أنهم نقلوا إلى المشرحة لتحديد هوياتهم.



وأدّى انهيار صالة في منجم في المنطقة نفسها في 2021 إلى مقتل شخص واحد بينما أُنفذ 34 شخصاً آخرين.



وعمليات التنقيب عن الذهب والتعدين غير القانوني شائعة في جنوب فنزويلا.



ويعمل عمال هذه المناجم في أغلب الأحيان في ظروف صعبة وتقع حوادث بينما تسيطر عصابات إجرامية على جزء كبير من هذا القطاع.