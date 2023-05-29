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تحذيرات أممية من نقص في المواد الغذائية ومجاعات تهدد حياة أكثر من 250 مليون شخص

29
MAY
2023
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حذرت منظمة الأغذية والزراعة الأممية من أن انعدام الأمن الغذائي سيزداد "من حيث الحجم والشدة" في 18 بؤرة ستعاني من المجاعة.
 
ودعا تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح ومنع المجاعة والموت في النقاط الساخنة حيث من المتوقع أن يتفاقم الجوع بين يونيو ونوفمبر 2023.
 
ووفقا للوثيقة، فإن أفغانستان، وبوركينا فاسو، وهايتي، ومالي، ونيجيريا، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، واليمن، هي في أعلى مستويات المخاطر من حيث انعدام الأمن الغذائي الشديد.
 
وسلط التقرير الضوء على "مخاطر توسع الأزمة السودانية، مما يزيد من مخاطر الآثار السلبية على البلدان المجاورة، وكذلك تواصل الصدمات الاقتصادية المتفاقمة، وإغراق البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في أزمة عميقة بشكل متزايد".
 
وقالت منظمة الأغذية والزراعة الأممية إن جميع "النقاط الساخنة" المحددة في التقرير بها مجتمعات معرضة لخطر الظروف الكارثية.
 
وكتبت في التقرير: "إنهم بالفعل في مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائي ويواجهون عوامل قد تفاقم ذلك بشكل خطيرة".
 
كما تمت إضافة لبنان إلى قائمة "النقاط الساخنة" التي تضم منذ سبتمبر 2022 مالاوي و4 دول في وسط إفريقيا.
 
في أوائل مايو، أفادت الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، أن حوالي 258 مليون شخص في 58 دولة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2022، ارتفاعا من 193 مليون في العام السابق.
روسيا اليوم
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