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سناتور أميركي شهير على قائمة المطلوبين لروسيا

29
MAY
2023
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ذكرت وسائل إعلام روسية، الإثنين، نقلا عن قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية أن الوزارة أدرجت السناتور الأميركي ليندسي غراهام على قائمة المطلوبين.
 
ونشر مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تسجيلا مصورا خضع للتعديل للقاء يجمع الرئيس بالسناتور غراهام، الجمعة.
 
وظهر غراهام في المقطع وهو يقول: "الروس يموتون"، وقال بعدها إن الدعم الأميركي لأوكرانيا "هو أفضل أموال أنفقناها على الإطلاق".
 
وبعد انتقاد روسيا للتصريحات، نشرت أوكرانيا التسجيل المصور الكامل للقاء، والذي أظهر أن التصريحين لا صلة لهما ببعض.
 
وقالت سلطات التحقيق الروسية، الأحد، إنها فتحت تحقيقا جنائيا بشأن تصريحات غراهام. ولم تحدد ما هي الجريمة التي يشتبه في أنه ارتكبها؟
 
واستنكر غراهام، الأحد، انتقادات روسيا لدعمه أوكرانيا، قائلا إنه أشاد ببساطة بروح المقاومة التي يتمتع بها الأوكرانيون في مواجهة الاجتياح الروسي بمساعدة واشنطن.
 
وغراهام هو سناتور جمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا ومعروف بتبنيه لآراء متشددة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ودافع بقوة من قبل عن زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة روسيا.
 
وأدرجت روسيا من قبل عشرات المسؤولين الأميركيين وسياسيين منتخبين على قوائم المطلوبين مما حظر عليهم دخولها، لكنها لم تسع لاعتقال مسؤول أميركي كبير لا يزال في منصبه.
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