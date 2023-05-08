بينهم عائلة من 11 شخصا.. 22 قتيلا بغرق قارب في الهند

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لقي ما لا يقل عن 22 شخصا مصرعهم في غرق قارب سياحي من طابقين في ولاية كيرالا جنوبي الهند في وقت متأخر الأحد.

وأفادت السلطات ووسائل إعلام محلية أن الحادث وقع في بلدة تانور الساحلية في منطقة مالابورام بولاية كيرالا، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ جارية.

وشارك عشرات الأشخاص خلال الليل في البحث عن ناجين من القارب الذي كان مغمورا جزئيا بالمياه، حيث استخدم البعض الحبال لتثبيته بينما كان البعض الآخر في الماء ينظرون من خلال نوافذه.

وصرح ضابط من مركز شرطة تانور لوكالة فرانس برس "انتشلنا 22 جثة بينهم 15 امرأة و7 ذكور. هناك حوالي 6 أشخاص في المستشفى. عمليات الانقاذ جارية".

وأضاف الضابط أن 30 شخصا كانوا على متن القارب.

وذكرت صحيفة "أونمانورما" المحلية أن 11 شخصا من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال لقوا حتفهم.

وقال وزير الرياضة والثروة السمكية في الولاية في. عبد الرحمن، الذي يساعد في تنسيق جهود الإنقاذ، إن معظم الضحايا أطفال، وفقا لفرانس برس.

ويُعتقد أن أكثر من 30 شخصًا كانوا على متن المركب وقت وقوع الحادث.

وأوضح عبد الرحمن إن 4 أشخاص نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة، بحسب وكالة "بي تي آي".

وقال ناجون لوسائل إعلام محلية إن العديد من الركاب لم يكونوا يرتدون سترات نجاة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر تويتر "تألمنا من الخسائر في الأرواح بسبب حادث القارب في مالابورام بولاية كيرالا. التعازي للعائلات الثكلى"، مضيفا أن أقرباء كل ضحية سيحق لهم الحصول على تعويض.

ولم يتضح على الفور سبب غرق القارب.