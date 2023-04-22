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ظهور "علامات خطيرة" على سجناء غوانتانامو.. ومطالب بتحرك عاجل

22
APRIL
2023
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قال مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، إن السجناء المحتجزين منذ سنوات في معتقل خليج غوانتانامو الأميركي في كوبا تظهر عليهم علامات "الشيخوخة المتسارعة".
 
وقال باتريك هاميلتون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالولايات المتحدة وكندا "ندعو الإدارة الأميركية والكونغرس إلى العمل معا لإيجاد حلول مناسبة ومستدامة لمعالجة هذه القضايا".
 
وأضاف: "يجب اتخاذ إجراءات بشكل عاجل".
 
وجاءت تعليقات هاميلتون بعد زيارته معتقل غوانتانامو في مارس بعد توقف دام 20 عاما.
 
وقال إنه "اندهش من أن أولئك الذين مازالوا محتجزين حتى اليوم يعانون من أعراض تسارع الشيخوخة، والتي تفاقمت بسبب الآثار التراكمية لتجاربهم والسنوات التي قضوها رهن الاحتجاز".
 
وطالب بحصول المحتجزين على رعاية ملائمة في مجالي الصحة النفسية والجسدية والسماح لهم بالاتصال بأسرهم باستمرار.
 
وأسس الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش معسكر غوانتانامو عام 2002 لاحتجاز الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم في أعقاب هجمات بطائرات مختطفة عام 2001 على نيويورك ومقر وزارة الدفاع، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 3000 شخص.
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