مقتل 5 وإصابة 9 آخرين بإطلاق نار داخل بنك بولاية كنتاكي الأمريكية

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قالت السلطات الأمريكية إن مسلحا فتح النار داخل بنك في وسط مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي، جنوب الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 9 آخرين.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إنه تم التعرف على المسلح على أنه كونور ستورجون، 25 عاما، والذي قالت الشرطة إنه موظف في البنك، حيث وقع إطلاق النار في الساعة 8:38 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

وصرحت قائدة الشرطة في المدينة، جاكلين جوين فيلارويل للصحفيين، بأن الضباط وصلوا خلال ثلاث دقائق إلى مكان الحادث وتبادلوا إطلاق النار مع المسلح وقتلوه.

وقالت "أطلق المشتبه به النار على الضباط. ثم رددنا بإطلاق النار وأوقفنا هذا التهديد". "المشتبه به قتل".

وأكدت قائدة الشرطة أن مطلق النار بث جزءا من الهجوم على الهواء مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.