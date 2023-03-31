روسيا: لا منتصر في الحرب النووية

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جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن موسكو تؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في الحرب النووية.
وأضاف: "نؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية، وهو ما سجله بيان مشترك لزعماء روسيا والولايات المتحدة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق، إن موسكو ومينسك اتفقتا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا. ووفقا له، سيتم الانتهاء من بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا في 1 يوليو/تموز المقبل.