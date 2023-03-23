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بلينكن: إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة غير محسوبة وعواقبها غير مرغوب فيها

23
MARCH
2023
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صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن إدراج روسيا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب قد تكون له عواقب غير مرغوب فيها، وتدرس السلطات الأمريكية إجراءات أخرى.

أشار الوزير، الذي أجاب عن سؤال سناتور في جلسة استماع بلجنة مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أن إدراج روسيا في القائمة “ينطوي على بعض العواقب المحتملة غير المرغوب فيها”.

وأضاف بلينكن، أن إدارة واشنطن بالتعاون مع المشرعين تدرس إمكانية إضافة روسيا إلى قائمة أمريكية أخرى ولم يذكر التفاصيل.

وفي سبتمبر 2022، شدد البيت الأبيض على أن قرار الإدارة الأمريكية بعدم إدراج روسيا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب هو قرار نهائي، تم تناول الدعوة إدراج روسيا في هذه القائمة من قبل كييف.

وتم تقديم مقترحات مماثلة من قبل عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هذه المبادرات بأنها “تدبير أحمق”، وحذرت الدبلوماسية من أن مثل هذه الخطوات من قبل الولايات المتحدة لن تمر دون رد من روسيا.

وقد تضاف إلى القائمة الدول التي ترى واشنطن أنها “أيدت مرارا أعمال الإرهاب الدولي”، وتتمتع إدارة الولايات المتحدة بسلطات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة.

ويمكن لوزارة المالية الأمريكية اتخاذ إجراءات ضد تلك الكيانات والأفراد، وكذلك البلدان التي تتاجر مع البلدان المدرجة في القائمة، وفي الوقت الحالي يتواجد على القائمة كل من إيران وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا.

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