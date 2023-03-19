الرئيس الأسد: لن ننسى موقف الإمارات معنا خلال الحرب

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أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده لن تنسى موقف الإمارات معها خلال الحرب، والذي استمر بأخوية ولهفة أثناء كارثة الزلزال.

وقال الرئيس بشار الأسد إثر زيارته إلى الإمارات ولقائه برئيسها الشيخ محمد بن زايد: "نقلت شكر الشعب السوري على دعم الإمارات الكبير والمستمر، حيث لم تنقل الطائرات الإماراتية المساعدات العاجلة فقط، بل نقلت عميق الإحساس تجاه الشعب السوري والتضامن معه في محنته".

وأضاف الأسد في بيان للرئاسة السورية: "هذه الزيارة محطة أساسية مفصلية في العلاقات بين البلدين، وعكست كلّ تفاصيلِها حجمَ الودّ والأخوة والصداقة بيني وبين الشيخ محمد بن زايد. وإن شاء الله ستنعكس إيجاباً على الشعبين الشقيقين السوري والإماراتي".

وبحث الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأحد، العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تعزيزها والتطورات الإيجابية الحاصلة في المنطقة.