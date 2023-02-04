بايدن يرفض تحمل مسؤولية التضخم الجامح في أمريكا..

A+
A-
رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، تحمل اللوم عن التضخم الجامح في الولايات المتحدة، قائلا إنه “ورث المشكلة ولم يخلقها”.
وأشار خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إلى أن الاقتصاد الذي ورثه، بعد عمليات الإغلاق والاضطرابات الأخرى المتعلقة بفيروس “كورونا” المستجد، كان فوضويا، مقارنة بانتقاله إلى نمو مستقر نسبيا، و”أقوى سوق عمل منذ أكثر من 50 عاما”.
وقال بايدن ردا على سؤال من أحد الصحفيين: “هل أتحمل مسؤولية التضخم؟ لا، لأنه كان موجودا بالفعل عندما جئت إلى هنا”، مضيفا: “تذكر كيف كان الاقتصاد عندما وصلت إلى هنا، كانت الوظائف تنزف، وكان التضخم يرتفع، ولم نكن نصنع شيئا هنا، لقد كنا نواجه صعوبة اقتصادية حقيقية، ولهذا السبب لا أتحمل اللوم”.
جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969، بحسب موقع “إنسايدر” الأمريكي.
زعم بايدن بأن التضخم كان يرتفع عندما تولى منصبه في يناير 2021 أمر مشكوك فيه، إذ كان معدل التضخم 1.5% أو أقل من ذلك في كل من الأشهر العشرة الماضية قبل تنصيبه، وفقا لصحيفة “واشنطن إكسامينر” الأمريكية.
وكانت الحكومة الأمريكية قد وافقت بالفعل على إنفاق تريليونات الدولارات من الحوافز الاقتصادية المرتبطة بفيروس “كورونا” المستجد بحلول تلك المرحلة، وبعد دخول بايدن البيت الأبيض، أقر الكونغرس خطة الإنقاذ الأمريكية، التي ضخت 1.9 تريليون دولار أخرى من الحوافز في الاقتصاد.
وأشار الجمهوريون داخل مجلس النواب الأمريكي مؤخرا إلى الخطة، وطرق الإنفاق الكبير التي اتبعها بايدن للتضخم، الذي انطلق بعد ذلك بوقت قصير.