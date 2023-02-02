بعد ترامب وبايدن: تفتيش منزل مايك بنس

A + A -

نقلت وكالة "رويترز"، وسائل إعلام أميركية، أن من المتوقع أن يقوم مكتب التحقيقات الاتحادي قريبا بتفتيش منزل مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي السابق، في إنديانا، ومكتبه في واشنطن العاصمة، بحثا عن سجلات سرية.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن وزارة العدل تتواصل مع الفريق القانوني لبنس لتحديد موعد لتفتيش منزله في إنديانا.

وأفادت شبكة «سي.إن.إن» بأن من المتوقع أيضا أن يتم تفتيش مكتب بنس في واشنطن.

ولم يعلق محامو بنس حتى الآن على التقرير. ورفض مكتب التحقيقات الاتحادي التعليق، ولم تردّ وزارة العدل على طلب للتعليق.