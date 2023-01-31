ستولتنبرغ: بوتين لم يغير الهدف النهائي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

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قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يغير الهدف النهائي من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقل موقع الناتو على الإنترنت عن ستولتنبرغ قوله: “لا نرى بوادر على أن الرئيس بوتين قد غير الهدف النهائي للحرب وهو السيطرة على أحد الجيران.. على أوكرانيا.. موسكو تستعد “ليس للسلام، بل لعكس ذلك”.

وأضاف أن “روسيا تحشد أكثر من 200 ألف جندي وربما أكثر”.

وقال: “يستقدمون أسلحة جديدة، والمزيد من الذخيرة، ويزيدون إنتاجهم منها، وكذلك يشترون أسلحة من دول استبدادية مثل إيران وكوريا الشمالية”، حسب زعمه.

يذكر أن روسيا أكدت على أرفع المستويات، أنها لا تستورد السلاح من أي بلد كان، وأنها المصدّر الثاني للسلاح عالميا، وأكبر منتج لأنواع مختلفة من السلاح ولاسيما الصاروخي على مستوى العالم.