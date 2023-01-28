واشنطن انغمست في معاداة روسيا متجاهلة انهيار الحدود مع المكسيك

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كتب روبرت سميث، في American Thinker أن على الولايات المتحدة أن تنهي دورها في الصراع الأوكراني ومعاداة روسيا، والتركيز بدلا من ذلك على مشاكلها الحدودية مع المكسيك.

وأضاف: “من المستغرب أن تعطي واشنطن كل هذا القدر من الاهتمام للصراع في أوكرانيا، وتمنحه الأولوية وليس لانهيار الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك”.

وانتقد الكاتب ما تقوم به واشنطن بإرسالها ملايين الدولارات، وتلك الكميات الهائلة من السلاح والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا، معتقدة أن موسكو تشكل تهديدا للأمن والمصالح الوطنية للولايات المتحدة، مع أن التهديد الحقيقي، مصدره إلى الجنوب من الحدود الأمريكية.

وفقا للصحفي: “القضية الأهم تتمثل بانتقال الخطر الذي يشكله المهاجرون غير الشرعيين والمخدرات والاتجار بالبشر والعصابات الإجرامية.

وتساءل الصحفي: الأمر الأكثر شؤما هو أن حروب العصابات الإجرامية المستعرة في المكسيك تنذر بالتمدد للشمال عبر حدود الولايات المتحدة، وهناك عشرات الآلاف من المكسيكيين يموتون في هذه المعارك الوحشية. فهل تصبح هذه هي حياة الأميركيين المقبلة؟.

يعتقد الكاتب أن التناقضات بين أوكرانيا وروسيا لا علاقة للولايات المتحدة بها وأن واشنطن يجب ألا تتدخل في هذا الصراع، لأن هذا يقود لمزيد من التصعيد، ويؤكد أن التهديد الحقيقي للولايات المتحدة يقع على امتداد حدودهما الجنوبية.