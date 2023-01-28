بوتين كلف الحكومة بضمان السيادة التكنولوجية والمالية للبلاد

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كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “الحكومة بالتنسيق مع سلطات الكيانات الفيدرالية والبنك المركزي، لضمان السيادة التقنية والمالية لروسيا”، بحسب وكالة “نوفوستي”.

وجاء في نص التكليف الرئاسي الذي نشر على موقع الكرملين: “في إطار أهداف التنمية الوطنية للبلاد حتى عام 2030، على حكومة روسيا الاتحادية العمل بالتنسيق مع الكيانات الإدارية وبنك روسيا لتحقيق السيادة التكنولوجية والمالية للبلاد، وإيلاء اهتمام خاص بهذه الجوانب خلال العام 2023، مع تقديم التقرير الأول حول أداء الحكومة على هذا المسار في الأول من مارس، قبل تقديم تقارير شهرية”.