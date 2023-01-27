living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زاخاروفا لوكالة الطاقة الذرية: لدينا بيانات تؤكد تخزين كييف الأسلحة في المحطات النووية

27
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وطنية - دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لدراسة البيانات الروسية التي تؤكد تخزين قوات كييف الأسلحة في المحطات الكهرذرية في أوكرانيا"، بحسب وكالة "نوفوستي".
 
وأضافت: "إن الجميع اطلعوا على بيان رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي ناريشكين، الذي أكد أن كييف تخزن الأسلحة والذخائر التي تتلقاها من الدول الغربية في المحطات الكهروذرية".
 
وقالت: "نعتبر أنه من الضروري أن تولي الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الانتباه إلى هذه المعلومات، بدلا من الاعتماد على تقارير متسرعة من مفتشيها تفيد بأنهم لا يلاحظون أي نشاط غير اعتيادي في المحطات النووية في أوكرانيا".
 
وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، قال "إن مفتشي الوكالة لم يعثروا على معدات عسكرية في محطات الطاقة الأوكرانية".

من جانبه دعا رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، الوكالة إلى "تفتيش محطات الطاقة الأوكرانية مرة أخرى للتأكد من وجود أسلحة للجيش الأوكراني فيها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout