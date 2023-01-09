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بين 3 مدن رئيسية.. ما عاصمة البرازيل؟

9
JANUARY
2023
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بعد دخول البرازيل بؤرة اهتمام الإعلام حول العالم، على خلفية أحداث غير مسبوقة شهدتها برازيليا، الأحد، تجدد السؤال القديم: ما هي عاصمة البرازيل؟
 
وشهدت برازيليا اقتحام أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو مقارا سيادية، هي القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا، بعد أيام من تنصيب الرئيس الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
 
وبرازيليا، التي تعد مدينة حديثة نسبيا إذ أنشئت قبل 63 عاما فقط، هي العاصمة الحالية، لكن مدنا أخرى تفوقها شهرة أربكت الكثيرين بشأن عاصمة البرازيل، وأبرزها ريو دي جانيرو وساو باولو.
 
وفي هذه النقاط نلخص "قصة العاصمة" التي تغيرت كثيرا في البرازيل على مدار القرون الماضية:
 
• برازيليا هي العاصمة الحالية ومقر الحكومة الفيدرالية للبرازيل منذ تأسيسها عام 1960، وتقع المدينة فوق منطقة مرتفعة وسط غرب البلاد.
 
• قبلها كانت العاصمة هي ريو دي جانيرو، منذ عام 1763 وحتى 1960، وتقع جنوبي البرازيل على ساحل المحيط الهادي وبها أهم موانئ البلاد.
 
• ريو دي جانيرو عاصمة ولاية تحمل نفس الاسم، وهي ثاني أكبر مدينة برازيلية من حيث عدد السكان بعد ساو باولو، بينما تأتي برازيليا في المركز الثالث.
 
• العاصمة الأولى للبرازيل هي سلفادور، التي كانت مقر الإدارة الاستعمارية للبرتغال.
 
• ظلت سلفادور، الواقعة شرقي البرازيل، العاصمة بين عامي 1534 و1763.
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