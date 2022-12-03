تركيا: على الغرب دفع أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات مع روسيا

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اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أن بعض دول الغرب غير مهتمة بتسوية الأزمة الأوكرانية، وأن عليها إقناع أوكرانيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا.

وقال تشاويش أوغلو اليوم الجمعة خلال مؤتمر “حوارات البحر الأبيض المتوسط” في مدينة روما: “هناك ضرورة لإقناع بعض الحلفاء الذين يؤيدون استمرار الحرب، من أجل جلب أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات (مع روسيا).”

وأضاف وزير الخارجية التركي: “اليوم سيكون هذا الأمر أكثر صعوبة مع ظهور أوضاع جديدة. روسيا ستطرح شروطها الخاصة وأوكرانيا لن تقبلها، ولكن أنقرة ستواصل جهودها للتوصل إلى تسوية.”

وقال: “آمل مع حلول الربيع أن تكون لدينا صورة أوضح حول تنظيم ظروف المفاوضات. وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه.”