بيلاروسيا ترصد زيادة غير مسبوقة للقوات الأمريكية والناتو قرب حدودها

وقال خرينين في مقابلة مع صحيفة “إس بي. بيلاروس اليوم”: “الوضع حول بيلاروس لا يزال صعبا”، موضحا “تتواصل الزيادة غير المسبوقة في وجود التشكيلات العسكرية التابعة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في منطقة أوروبا الشرقية، بما في ذلك على أراضي الدول المجاورة لنا، تحت شعار الحماية من “التهديد من الشرق”.