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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تصف زعيم الجارة الجنوبية بالغبي

24
NOVEMBER
2022
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انتقدت كيم يو-جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول باستخدام كلمات وقحة احتجاجا على سعي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتطبيق عقوبات فردية ضد بلادها .

وصرحت كيم يو-جونغ، نائبة مدير حزب العمال الحاكم، في تصريح نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس: "لا أدري لماذا شعب (كوريا الجنوبية) يقف مكتوف الأيدي أمام الحكم بقيادة الغبي يون سيوك-يول والذي يقود الوضع إلى حالة خطرة".

وقالت: "لم تكن سيئول هدفنا على الأقل عندما كان مون جيه-إن في الحكم"، مضيفة: "كلما تمسكت الولايات المتحدة وأتباعها في كوريا الجنوبية بفرض عقوبات ضدنا، سيتصاعد ويتحول عداؤنا وغضبنا إلى حبل مشنقة يلتف حول رقابهما مباشرة".

وانتقدت كيم سيئول قائلة: "وزارة الخارجية في الجنوب وصفت ممارستنا لحق الدفاع عن النفس بأنها استفزاز عسكري، وأنها تنظر في فرض "عقوبات فردية" أضافية طالما نستمر في ذلك".

ووصفت كوريا الجنوبية بأنها كلب مخلص للولايات المتحدة.

وتابعت: "وأتساءل بماذا وكيف يمكن أن يفرض الجنوب علينا العقوبات، فهو مجرد كلب بري يلهث وراء عظام ترميها له الولايات المتحدة".

كما قالت إنهم "أغبياء لا يعرفون العيش في راحة وأمان حيث يرون أن العقوبات يمكن أن تخرجهم من الوضع الخطر الحالي".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيئول أعلن في 22 نوفمبر الجاري أن بلاده تنظر في فرض عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية طالما تستمر في استفزازاتها العسكرية.

المصدر: يونهاب

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