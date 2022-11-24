living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بريطانيا تعلن فعالية لقاح جدري القردة بنسبة 78 في المئة

24
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعلن مسؤولو الصحة العامة في بريطانيا الثلاثاء أنّ اللقاح المضادّ لجدري القردة فعّال بنسبة 78 في المئة بعد 14 يوماً أو أكثر من الحصول عليها داعين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال إلى الحصول على اللّقاح.

ووصفت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة النتائج، الّتي تستند إلى تحليل 363 إصابة بمرض جدري القردة بين تمّوز وتشرين الثاني في إنكلترا بأنّها “أقوى دليل بريطاني حتى الآن” على فعالية اللقاح.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فإن شركة “بافاريين نوردك” الدنماركية هي المختبر الوحيد الذي يصنع لقاحاً مرخّصاً ضدّ جدري القردة يسمّى “إم في يه-بي إن”.

وأوضحت الشركة الأسبوع الماضي أنّها وقّعت اتفاقاً لتزويد دول أوروبية ما يصل إلى مليوني جرعة من اللقاح. وقال مدير اللقاحات والفحوص في الهيئة الصحية في المملكة المتحدة ستيف راسل أنه تم إعطاء أكثر من 55 ألف جرعة من اللّقاح في إنكلترا.

ويُذكر أن الانتشار الحالي لفيروس جدري القردة حول العالم بدأ في أيار وبلغ ذروته في تمّوز.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout