بريطانيا تعلن فعالية لقاح جدري القردة بنسبة 78 في المئة

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اعلن مسؤولو الصحة العامة في بريطانيا الثلاثاء أنّ اللقاح المضادّ لجدري القردة فعّال بنسبة 78 في المئة بعد 14 يوماً أو أكثر من الحصول عليها داعين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال إلى الحصول على اللّقاح.

ووصفت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة النتائج، الّتي تستند إلى تحليل 363 إصابة بمرض جدري القردة بين تمّوز وتشرين الثاني في إنكلترا بأنّها “أقوى دليل بريطاني حتى الآن” على فعالية اللقاح.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فإن شركة “بافاريين نوردك” الدنماركية هي المختبر الوحيد الذي يصنع لقاحاً مرخّصاً ضدّ جدري القردة يسمّى “إم في يه-بي إن”.

وأوضحت الشركة الأسبوع الماضي أنّها وقّعت اتفاقاً لتزويد دول أوروبية ما يصل إلى مليوني جرعة من اللقاح. وقال مدير اللقاحات والفحوص في الهيئة الصحية في المملكة المتحدة ستيف راسل أنه تم إعطاء أكثر من 55 ألف جرعة من اللّقاح في إنكلترا.

ويُذكر أن الانتشار الحالي لفيروس جدري القردة حول العالم بدأ في أيار وبلغ ذروته في تمّوز.