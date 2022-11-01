بوتين لإردوغان: على كييف تقديم ضمانات حقيقية من أجل استئناف اتفاق الحبوب

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه يريد "ضمانات حقيقية" من كييف بشأن احترام الاتفاق الذي يُتيح تصدير الحبوب الأوكرانية، والذي علّقت روسيا مشاركتها فيه.

وقال بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، إن "من الضروري الحصول من كييف على ضمانات حقيقية بالاحترام الصارم لاتفاقات إسطنبول، ولاسيّما بألاّ يستخدم الممر الإنساني لأغراض عسكرية"، وفق ما نقل الكرملين.

وأوضح الكرملين، في بيان، أنه "بعد ذلك فقط يمكننا إعادة النظر في استئناف العمل في إطار اتفاق الحبوب".

وكان بوتين قال، أمس الإثنين، إنّ "قرار روسيا تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب مرتبط بتهديد الممر البحري الإنساني"، مؤكداً أنّها لا ترفض الصفقة، وإّنما تعلّق المشاركة فيها، إذ يتعيّن على أوكرانيا "ضمان عدم وجود تهديدات للسفن المدنية وسفن الإمداد الروسية".