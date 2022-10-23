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بالفيديو- طائرة تصطدم بمبنى سكني.. قتلى وألسنة لهب بالهواء!

23
OCTOBER
2022
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في مشهد مخيف، اصطدمت طائرة ذات محرك واحد بمبنى سكني في نيو هامبشاير بالولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وإطلاق ألسنة اللهب بارتفاع 40 قدما في السماء.

وشوهدت ألسنة اللهب وهي تلوح في الهواء بعد الحادث المروع الذي وقع ليلة الجمعة، بالقرب من مطار كين ديلانت هوبكنز.
وقالت مدينة كين في بيان: “وقع حادث تحطم طائرة بالقرب من مطار كين، في مبنى تقطنه عائلات، بالقرب من هوب تشابل”، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. ولم تقع إصابات في المبنى متعدد العائلات، لكن توفي كل من كانوا على متن الطائرة، الذين لم يتضح عددهم حتى الآن.

ومن الواضح أن الطائرة واجهت مشاكل خطيرة، كون مدرج الهبوط كان على بعد نصف ميل فقط من المبنى، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى هناك.

ومن المحتمل أن الطائرة اصطدمت بطرف المبنى ثم استدارت 90 درجة، مما قادها مباشرة إلى الحظيرة.

وقال السكان إن المبنى اهتز بقوة نتيجة الارتطام، لافتين إلى أن الطائرة اصطدمت بمنطقة تخزين، اشتعلت فيها النيران بجوار المبنى السكني الصغير.

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