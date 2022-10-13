من السيل الشمالي إلى السيل التركي مرورا بأوبك+ والتضخم.. أبرز ما قاله بوتين في أسبوع الطاقة الروسي

A + A -

تطرقت كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى أسبوع الطاقة الروسي إلى التحديات التي تواجه سوق الطاقة العالمية، وعن أسباب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.

وفيما يلي أبرز النقاط التي شملتها كلمة بوتين في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد حاليا في موسكو:

بوتين: النظام في كييف يستخدم الإرهاب وسيلة لتنفيذ أهدافه

بوتين: النظام في كييف حاول تقويض خط أنابيب "السيل التركي"

بوتين: سعر الغاز الأمريكي أعلى بكثير كما أنه غير موثوق به. إحدى حاملات الغاز الأمريكي حولت وجهتها في منتصف الطريق لحصولها على صفقة أفضل.

بوتين: السيل الشمالي هو مشروع اقتصادي تشارك فيه الشركات الروسية والأوروبية على قدم المساواة.

بوتين: من يقف وراء تخريب "السيل الشمالي" يسعى في نهاية المطاف إلى قطع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي من أجل إضعاف أوروبا.

بوتين: الضغط مستقر في خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، إلا أنهم لا يسمحون لنا بالمشاركة في التحقيقات والوقوف على حقيقة ما حدث.

بوتين: لا شك في أن تفجيرات "السيل الشمالي" هي عمل إرهابي دولي.

بوتين: كان من الممكن تجنب ارتفاع الأسعار في أوروبا بعدم اللجوء إلى ربط أسعار الغاز بالنفط، والاعتماد على العقود طويلة الأمد.

بوتين: روسيا مستعدة لضخ الغاز إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-2" كل ما يتعين فعله هو فتح الصنبور.

بوتين: الساسة الأوروبيون أكدوا على أن الرفاهية والازدهار وارتفاع مستوى المعيشة في أوروبا استند إلى التعاون مع روسيا.

بوتين: ستبدأ روسيا قريبا في بناء خط أنابيب "قوة سيبيريا-2" (مسار لضخ الغاز من روسيا إلى الصين).

بوتين: روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز في فترة الخريف والشتاء، والكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي.

بوتين: بفضل الغاز الروسي.. تركيا يمكن أن تتحول إلى أكبر مركز لتوزيع الغاز في أوروبا

بوتين: ستواصل روسيا الانتقال إلى التسوية بالعملات الوطنية عند توريد الطاقة، كما حدث بالفعل مع الصين وعدد من الدول الأوروبية.

بوتين: لقد استند الازدهار الأوروبي خلال العقود الماضية إلى التعاون مع روسيا.

بوتين: قرار "أوبك+" خفض الإنتاج يهدف لضمان استقرار الأسواق العالمية، وليس هو السبب في ارتفاع الأسعار. مرة أخرى يحاولون تعليق أخطاءهم على شماعة الآخرين.

بوتين: سحب من الاحتياطيات النفطية لن يغير الوضع بل سيلحق ضررا بالدول الأكثر فقرا

بوتين: هناك خطر من فرض سقف على الأسعار في قطاعات أخرى على غرار فرض سقف على أسعار النفط.

بوتين: لن يعطي أحد ضمانات بأن الغرب لن يطبق سقفا سعريا في مجالات جديدة ضد البلدان الأخرى، وهذا يدمر الاقتصاد العالمي.

بوتين: آلية التسعير الفوري للغاز ستؤدي إلى خسارة 300 مليار يورو في أوروبا.

بوتين: إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع سيلجأ الغرب إلى طباعة النقود غير المغطاة، كما فعل طوال السنوات الماضية.

بوتين: سنرفع من صادراتنا إلى الأسواق العالمية الناشئة.

بوتين: ستكون روسيا قادرة على ضمان إنتاج النفط بالكميات المطلوبة، وبحلول عام 2025 ستنمو حصة المعدات المحلية (الروسية) في هذه القطاع إلى 80%

بوتين: مستوى أسعار الطاقة في روسيا هو الأقل على مستوى القارة الأوروبية.