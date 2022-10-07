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قناة أمريكية: سعر البنزين قد يرتفع مجددا في البلاد بعد قرار "أوبك +"

7
OCTOBER
2022
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نقلت قناة ABC التلفزيونية، عن خبراء أمريكيين القول، إن سعر البنزين قد يرتفع مجددا وكذلك تكاليف تدفئة البيوت في الولايات المتحدة بعد قرار "أوبك +" بخصوص خفض إنتاج النفط .

ويرى هؤلاء الخبراء، أن القرار المذكور قد يؤدي كذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل الجوي وأسعار تذاكر الطيران.

ووفقا للخبراء، من المتوقع أن يؤثر هذا الارتفاع في السعر في المقام الأول، على المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية من الولايات المتحدة.
وقال باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل سوق النفط والغاز في شركة GasBuddy: "وعلى الأغلب سيعني ذلك أن الأسعار في محطات الوقود سترتفع ما بين 10-30 سنتا للغالون (3.8 لتر)". ونوه بأن أسعار البنزين في الولايات المتحدة بدأت بالفعل في الارتفاع بسبب الطلب القوي، وبات السعر المتوسط الوطني للغالون 3.83 دولار، على الرغم من أنه كان أقل بمقدار 5 سنتات في الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع تكاليف التنقل والسفر خلال عطلات عيد الميلاد ورأس السنة. على سبيل المثال متوسط سعر تذكرة الطيران ذهابا وإيابا في يوم عيد الشكر يبلغ 281 دولارا، أي بزيادة 25 في المائة عن العام الماضي.

وتعتبر الرحلات الجوية في عطلة عيد الميلاد أكثر تكلفة: يصل متوسط سعر التذكرة إلى 435 دولارا، وهو ما يزيد بنسبة 55 في المائة عن أرقام العام الماضي.

RIA Novosti
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