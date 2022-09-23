بيترسون: ساذج من يعتقد أن الروس سيخسرون الحرب في أوكرانيا

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اعتبر عالم النفس والإعلامي الكندي جوردان بيترسون أنه "من السذاجة" الاعتقاد بأن "الروس سيخسرون الحرب" في أوكرانيا أو "أننا سنفوز".

وقال بيترسون في حوار تلفزيوني ردا على سؤال عن إمكانية انتصار الغرب على روسيا في أوكرانيا: "أنا لا أفهم ذلك. ماذا تقصد بأننا سنفوز؟ بم سنفوز هنا بالضبط؟"، مشيرا إلى أنه حتى لو قرر بوتين الانسحاب من أوكرانيا، فأن أراضيها ستبقى "أنقاضا يتصاعد منها الدخان".

وشدد على أنه من المستحيل أن ينتصر الغرب في أي حرب ضد روسيا، لأنه "لا يمكنك الانتصار على من لا تستطيع أن تقول له لا".

وأوضح قائلا: "لا يمكننا أن نقول لا لبوتين، لأننا بعنا أرواحنا من أجل نفطه وغازه"، وأضاف "لذا، ها نحن نواجه شتاء قاسيا للغاية."