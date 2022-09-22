الذهب يلتقط أنفاسه

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قلصت أسعار الذهب من تراجعاتها، الخميس، وذلك بعد أن قلص الدولار من أرباحه ليتخلى عن أعلى مستوى له خلال عقدين، على الرغم من استمرار الضغط على المعدن النفيس، وسط ارتفاع عوائد السندات الأميركية، والتصريحات المتشددة بشأن رفع معدلات الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة مسجلا 1670.40 دولار للأونصة، بعد انخفاضه بما يصل إلى 1 بالمئة في الجلسة الآسيوية.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1678.70 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 19.60 دولار للأونصة، في حين تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 903.90 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2150.02 دولار.