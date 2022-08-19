"اغتصبها مئات المرات وهي قاصر".. شهادة صادمة لامرأة في محاكمة آر كيلي

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صدمت شهادة سيدة اتهمت المغني الأميركي آر كيلي، باستغلالها جنسيا عندما كانت طفلة، الحضور، خلال محاكمة المغني الشهير، الذي سبق وأن توبع في قضية "استغلال أطفال في مواد إباحية" سنة 2008.

والخميس، قالت جين (اسم مستعار) إن كيلي بدأ ممارسة الجنس معها عندما كانت في الخامسة عشرة، بينما كان هو في الثلاثينيات من عمره واستمر في فعل ذلك "مئات المرات" على حد وصفها، قبل أن تبلغ 18 عاما.

الفتاة، البالغة الآن، 37 عاما، استدعيت كشاهد ادعاء في محاكمة كيلي الفيدرالية بشأن المواد الإباحية المستغلة للأطفال وتهم عرقلة العدالة.

ويُحاكم كيلي المعروف بكتباته للأغاني وتأليفه للموسيقى وإنتاجها، واسمه الحقيق، روبرت سيلفستر كيلي، جنبا إلى جنب مع مدير أعماله السابق، ديريل ماكدافيد، وشريكه جون براون، وكلاهما متهم بالتآمر مع كيلي لترهيب ورشوة الشهود والتستر على الأدلة في محاكمته الجنائية لعام 2008، والتي تضمنت تسجيل فيديو له يقول فيه إنه يعتدي جنسيًا على قاصر.

والخميس، كشفت جين إنها كانت الطفلة التي ظهرت في مقطع الفيديو مع كيلي، بينما لم تدل بشهادتها في محاكمة عام 2008.

وفي ذلك الوقت، نفى والداها مرارا أنها الفتاة التي شوهدت في التسجيل، لذلك تمت تبرئة كيلي، بينما نفى هو ارتكاب أي مخالفات.

وشهدت جين، الخميس، بأن كيلي مارس الجنس معها "مئات المرات" من سن 15 إلى 18 عاما.

وأثناء استجوابها من قبل النيابة، قالت إنها فعلت ذلك لأنها تعرضت للترهيب من قبله.

وبحسب روايتها، التقت جين، كيلي، لأول مرة عندما كان عمرها بين 12 و 13 عاما في حفل موسيقي، دعتها إليه قريبة كانت على علاقة مع المغني.

قالت: "لقد كان نجما" ثم تابعت "كنت متحمسة لمقابلته، كنت أعرف من هو كفنان، وكنت أطمح أن أدخل عالم الموسيقى".

وخلال شهادتها، قالت إنه كان يعدها دائما بمستقبل موسيقي جيد.

وعبرت عن ذلك بالقول: "بعد كل عرض، كان يخبرني كم قمت بعمل رائع" ثم تابعت "كان من الرائع أن أسمع ذلك، من شخص ناجح" وفق ما نقلته عنها شبكة أخبار "أن بي سي نيوز" الأميركية.

ثم كشفت أنه، وبعد فترة وجيزة، بدأت في رؤيته أكثر في الأستوديو الخاص به مع قريبتها، التي أخبرتها أن عليها أن تطلب منه أن يكون "الأب الروحي" لها، إذا أرادت أن تتقدم في مسيرتها الموسيقية.

ذات القريبة أخبرتها أنها "يجب أن تجلس على حجره، وتفرك رأسه وتسأله عما إذا كان سيلعب هذا الدور في حياتها".

قالت جين، التي كانت في الرابعة عشرة من عمرها في ذلك الوقت، إن العلاقة تحولت بعد ذلك إلى علاقة جنسية في غضون أسابيع من ذلك اليوم".

وقالت إن والداها لم يسألا عن العلاقة لأنهما كان يعتقدان أنها وكيلي كانا يجلسان بالبيت مع بعضهما لتأليف الموسيقى.