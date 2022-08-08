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بلومبرغ: دول جنوب أوروبا تشتري النفط من روسيا

8
AUGUST
2022
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كشفت صحيفة "بلومبرغ"، عن شراء دول جنوب أوروبا ومنطقة البحر المتوسط النفط الروسي سرا، مما يعزز الطلب على الهيدروكربونات من روسيا، بينما تنخفض المشتريات من دول شمال أوروبا.

ووفقا للوكالة، في الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس، بلغ حجم شحنات النفط الخام من موانئ التصدير الروسية في بحر البلطيق والبحر الأسود إلى الموانئ الإيطالية أعلى مستوى له في سبعة أسابيع.

وبالإضافة إلى ذلك، وللمرة الأولى منذ أبريل، اشترت إسبانيا كمية من نفط أورالز الروسي، على الرغم من أنه وفقا للبيانات المنشورة، تم التسليم من كازاخستان. كذلك، ولأول مرة منذ فبراير، اشترت اليونان نفطا روسيا، في حين زادت بلغاريا ورومانيا مشترياتهما من الهيدروكربونات من روسيا إلى 255 ألف برميل يوميا.

وبالإضافة إلى الدول الأوروبية، زادت المشتريات أيضا من تركيا إلى أعلى القيم في ستة أسابيع.

وبحسب بلومبرغ، فإن نمو الطلب على النفط الروسي من قبل عدد من الدول الأوروبية يشير إلى مخاطر عالية لانتهاك نظام العقوبات ضد روسيا، والذي يشمل من بين أمور أخرى، رفض شراء النفط الخام اعتبارا من ديسمبر 2022.

وتقدر الوكالة أن إجمالي إمدادات النفط الخام الروسية للمستهلكين الأوروبيين تقدر حاليا بنحو 1.38 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في الأسابيع الخمسة الماضية، لكنه أقل من إمدادات ما قبل العمليات الخاصة البالغة 1.85 مليون برميل يوميا.

روسيا اليوم
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