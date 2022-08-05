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البيت الأبيض يستدعي السفير الصيني في واشنطن

5
AUGUST
2022
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استدعى البيت الأبيض السفير الصيني في واشنطن احتجاجا على السلوك "غير المسؤول" للصين إزاء تايوان، على ما قال المتحدث باسمه جون كيربي المعني بشؤون الأمن القومي.

وأستدعي شي غانغ بعد استعراض القوة "المستفّز" الذي أجراه الجيش الصيني ردّا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، بحسب ما قال كيربي.
      
ولم يوضح المتحدث باسم البيت الأبيض من اجتمع شخصيا بالسفير.
     
وقال كيربي: "نشجب العمليات التي تنفذها الصين والتي هي غير مسؤولة ومخالفة لهدفنا القاضي بالحفاظ على السلم والاستقرار في مضيق تايوان".

وأضاف: "أبلغنا السفير بوضوح بأن أنشطة بكين هي محط قلق لتايوان ولنا ولشركائنا في العالم أجمع"، في إشارة إلى المخاوف التي أعربت عنها دول مجموعة السبع وبلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا.
      
ولا تعترف الولايات المتحدة باستقلال تايوان، لكنها تدعم حق الجزيرة في الحفاظ على ناظمها الديمقراطي.
      
وقال كيربي: "قلنا أيضا إن الولايات المتحدة جاهزة، مهما قرّرت الصين فعله"، مضيفا: "نحن لا نسعى إلى التأزيم ولا نرغب به". 

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