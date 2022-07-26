بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مسائل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مع وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، إن أكار أشار إلى “أهمية خروج أول سفينة محملة البحبوب بأسرع ما يمكن”.

وأضاف أكار أن تركيا ستبذل كل ما في وسعها من أجل تنظيم التوريدات بشكل آمن، مشيرا إلى أن عملا جار في مركز التنسيق بإسطنبول.