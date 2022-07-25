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"حيلة عبقرية" تنجح في وقف تمدد حرائق اليونان

25
JULY
2022
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لجأت السلطات اليونانية إلى حيلة ذكية، نجحت في وقف تمدد حريق هائل في جزيرة ليسبوس، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.


وقالت السلطات إن رجال الإطفاء استخدموا جرافات لحفر "فواصل حريق" خارج قرى أخليت في الجزيرة، مما أدى لوقف امتداد النيران التي هددت بالتهام عشرات المنازل.

ويكافح رجال الإطفاء في اليونان حرائق غابات في جزيرة ليسبوس، وكذلك حرائق جديدة في بيلوبونيز غربي البلاد إضافة إلى شمالها، مما أدى إلى إخلاء مناطق سكنية مجاورة مع اجتياح الموجة الحارة للمنطقة.


وشب حريق في غابات جبلية على جزيرة ليسبوس في بحر إيجه قرب من تركيا، السبت، مما أدى إلى تدمير ممتلكات في منتجع فاتيرا الساحلي، وإخلاء قريتين أخريين هما فريسا وستافروس.

وفي البر الرئيسي لليونان، هدد حريق غابات جديد المنازل في كريستينا بمنطقة بيلوبونيز غربي البلاد، مما أجبر سكان قرية غريلوس على إخلائها.

وقال أناستاسيوس كارناروس عضو المجلس البلدي في كريستينا لقناة تلفزيون محلية: "النيران طوقت كريستينا وهناك تقارير عن تدمير منازل، ونحن بحاجة للمساعدة".

ووصلت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء من اليونان، الأحد، مع امتداد الموجة الحارة التي ضربت مناطق أخرى من أوروبا شرقا، ومن المتوقع أن تستمر معظم الأسبوع الجاري بحسب خبراء الأرصاد الجوية.

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