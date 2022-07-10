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الدفاع العربي- ما صحّة إرسال القذيفة الدقيقة Excalibur إلى الجيش الأوكراني؟

10
JULY
2022
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أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة عن إدراج 1000 قذيفة دقيقة عيار 155 ملم كجزء من حزمة مساعدات جديدة بقيمة 400 مليون دولار – يعتقد أنها قذيفة من طراز رايثيون إكسكاليبر Excalibur يمكنها الهبوط في نطاق 5 أمتار من هدفها المحدد.

ولم يؤكد مسؤول في البنتاغون في إفادة أساسية أن القذيفة الجديدة هي ذخيرة Excalibur ، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في الخوض في التفاصيل لأسباب تشغيلية. ومع ذلك ، فإن Excalibur هي أشهر قذيفة مدفعية دقيقة في الجيش الأمريكي تم استخدامها في العراق وأفغانستان.

وقال مسؤول دفاعي كبير خلال إحاطة أساسية اليوم في البنتاغون: “هذا نوع جديد [من] ذخيرة المدفعية عيار 155 ملم. لديها دقة أكبر. إنها توفر لأوكرانيا … قدرة دقيقة لأهداف محددة. ستكون أكثر فعالية بسبب الدقة. إنه تطور إضافي في دعمنا لأوكرانيا في هذه المعركة في دونباس.”

وأشار المسؤول نفسه إلى أن القذائف الدقيقة ، لاستخدامها في أنظمة مدفعية هاوتزر الموجودة بالفعل في أوكرانيا ، هي شيء يستخدمه الجيش الأمريكي بالفعل ولديه مخزون خاص به. الأنظمة جديدة حيث أن هذه هي المرة الأولى التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

إذا كان هذا صحيحًا ، فستواجه Excalibur قذيفة المدفعية كراسنوبول Krasnopol الروسية الموجهة والتي تدعي موسكو أنها استخدمت بأثر مدمر لشن ضربات دقيقة ضد المدفعية الغربية وغيرها من المعدات. عرضت قناة TVzvezda.TV التابعة لوزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو لقذائف كراسنوبول تضرب مواقع أوكرانية تحتوي على مدفعية أمريكية من عيار 155 ملم.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، زعمت روسيا أنها دمرت نظامين من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS التي زودتها الولايات المتحدة باستخدام قذائف مدفعية موجهة بطائرات بدون طيار. ومع ذلك ، نفى مسؤول البنتاغون المزاعم القائلة بأن جميع أنظمة HIMARS المقدمة لأوكرانيا سليمة.

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