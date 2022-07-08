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بطل المسلسل التركي "المؤسس عثمان" يواجه عقوبة السجن لمدة 4 سنوات

8
JULY
2022
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يواجه الفنان التركي بوراك أوزجفيت عقوبة الحبس لمدة 4 سنوات، بعد اتهامه في قضية تم رفعها من قبل أربعة عاملين في مسلسل "المؤسّس عثمان" ضدّ الممثل التركي بوراك أوزجفيت، بتهمة تحقيرهم وشتمهم من دون سبب.
وتعود الواقعة لديسمبر الماضي، حيث اتهم 4 عاملين في مسلسل "قيامة عثمان" بوراك أوزجيفيت بإهانتهم وتوجيه بعض الشتائم لهم في كواليس التصوير.

وذكر العمّال الأربعة أنّ بوراك خرج من خيمته خلال فترة الاستراحة وشتمهم، ثمّ عاد إلى خيمته وبعد وقت قصير عاد وخرج ووبّخهم مجدّداً وأهانهم.

كما ذكرت الصحف التركية أن بوراك قد يواجه عقوبة السجن لمدّة 4 سنوات، بسبب شتم وإهانة أربعة من العاملين في موقع تصوير مسلسل "المؤسّس عثمان"، مضيفة أنّ الشهود أدلوا بإفاداتهم في المحكمة وأكّدوا الادّعاء الموجّه ضدّه.

وحاول بعض الأشخاص التوسط لوجود حل للأزمة بعيدا عن القضاء، لكن لم تأتي الواسطة بنتيجة، وكان هناك بعض الشهود الذين أكدوا الواقعة مما صعب موقف بوراك، بحسب موقع ntv.

وجهز المدعي العام لائحة اتهام أكدت وجود شبهات كافية ضد بوراك وطلب سجنه، على أن يقف بوراك أمام القاضي خلال الأيام المقبلة.

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