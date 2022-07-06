كندا تتخلص من 13.6 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

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تعتزم كندا التخلص من نحو 13.6 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد، بعدما لم تتمكن من إيجاد متلقين لها داخل البلاد أو خارجها.

ووقعت كندا عقدا مع "أسترازينيكا" عام 2020 للحصول على 20 مليون جرعة منم اللقاح، وتلقى 2.3 مليون كندي جرعة واحدة على الأقل منه، معظمها بين مارس ويونيو 2021.

وعندما طفت على السطح مخاوف في ربيع 2021 من حدوث جلطات دموية نادرة وإن لم تكن قاتلة بعد التطعيم باللقاح، ركزت كندا على استخدام إمداداتها الكبيرة من لقاحي "موديرنا" و"فايزر- بيونتيك".

وفي يوليو 2021 وعدت كندا بالتبرع ببقية إمداداتها المشتراة، التي قدرت بنحو 17.7 مليون جرعة.

إلا أن وزارة الصحة الكندية أصدرت بيانا أمس الثلاثاء قالت فيه إنها لن تتمكن من الوفاء بهذا الوعد لانتهاء صلاحية 13.6 مليون جرعة سيتعين التخلص منها.

وتبرعت كندا في المجموع بـ 8.9 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، و4.1 ملايين جرعة اشترتها من برنامج مشاركة اللقاحات "كوفاكس".

وتلقى نحو 85 بالمائة من الكنديين جرعات تطعيم كاملة، مقارنة بـ 61 بالمائة من سكان العالم، و 16 بالمائة فقط من سكان الدول الفقيرة.