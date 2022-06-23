عربي 21- لابيد في أنقرة واتفاق تركي إسرائيلي على تعيين سفراء

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زار وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، الخميس، العاصمة التركية أنقرة، والتقى نظيره مولود تشاووش أوغلو الذي أعلن في مؤتمر صحفي، الشروع في إجراءات رفع التمثيل الدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي إلى مستوى سفير.

أوغلو قال إنه أكد خلال محادثاته مع لابيد على دفع الحوار الإيجابي بين تركيا وإسرائيل بخطوات ملموسة، مضيفا "سنواصل الزيارات المتبادلة الرفيعة على المدى القصير". وأردف: "المشاورات السياسية والإقليمية الثنائية بين وزارتي خارجيتنا مهمة، وباشرنا بإجراءات رفع مستوى تمثيلنا الدبلوماسي إلى مستوى سفير". وأشار الوزير إلى أن تركيا تتعاون مع إسرائيل بملف الأمن، مضيفا: "كنا على تواصل وثيق مع لابيد بخصوص تهديدات إرهابية ضد مواطني إسرائيل في بلادنا". واستطرد: "مؤسساتنا واصلت تبادل المعلومات الاستخباراتية فيما بينها، كما تباحث الرئيس (الإسرائيلي إسحاق) هرتصوغ مع الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن هذه القضية". وتابع: "مؤسساتنا الأمنية تواصل العمل بتعاون وثيق، وأود التأكيد على أنه لا يمكننا السماح بوقوع أحداث من هذا النوع في بلادنا، ولن نسمح بتصفية الحسابات داخل بلادنا، كما لا يمكننا السماح بوقوع هجمات إرهابية".

وتزامنا مع زيارة لابيد، أعلنت السلطات التركية اعتقال عدد من الإيرانيين، بتهمة التخطيط لاغتيال سياح إسرائيليين في إسطنبول، بينهم سفير سابق وزوجته. وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه بعد متابعة من المخابرات التركية، فقد جرى اعتقال 5 إيرانيين بتهمة التخطيط لاغتيال سياح إسرائيليين في إسطنبول، وخلال عملية البحث والتفتيش المطولة تم ضبط عدد كبير من الوثائق والمواد الرقمية، وكواتم صوت (عدد 2) ومسدسات.