بعث ولي العهد السعودين الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أعقاب مغادرته أنقرة بعد زيارة رسمية.

وأكد بن سلمان في البرقية أن “هذه الزيارة أتاحت بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يؤكد حرص بلدينا على المضي قدما في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما، وتطويرها في مختلف المجالات، في ظل قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضاف: “أتمنى لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب تركيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار”.