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بيل غيتس يوضح سبب عدم استثماره بالعملات الرقمية

22
MAY
2022
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كشف الملياردير الأمريكي بيل غيتس، عن السبب وراء عدم استثماره في العملات الرقمية، موضحا أنه "يحب الاستثمار في الأشياء التي لها مخرجات قيمة".

 

وفي جلسة أسئلة وأجوبة في موقع "ريديت"، أجاب بيل غيتس على سؤال: "ما رأيك في البيتكوين والعملات المشفرة؟" قائلا: "أنا لا أملك أيا من العملات الرقمية".

 

وتابع: "أحب الاستثمار في الأشياء التي لها مخرجات قيّمة، وتعتمد قيمة الشركات على كيفية صنع منتجات رائعة".

 

وأضاف: "قيمة العملة المشفرة هي فقط ما يقرر شخص آخر أن شخصا آخر سيدفعه مقابل ذلك، لذا لا يضيف إلى المجتمع مثل الاستثمارات الأخرى".

 

وكان غيتس أعرب في وقت سابق عن بعض الشكوك بشأن "البيتكوين"، معربا عن قلقه في شباط/ فبراير الماضي في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، عن قلقه من انغماس الناس العاديين في "جنون البيتكوين".

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