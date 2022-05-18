عدد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز المليون شخص

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تجاوز عدد ضحايا الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة المليون شخص، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

عدد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز المليون شخصالأمم المتحدة تحذر من "العواقب الوخيمة" لإجراءات بيونغ يانغ تجاه فيروس كورونا

ووفقا للبيانات المنشورة، توفي مبون و37 مريضا مصابا بعدوى فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وفي المجموع، تم اكتشاف أكثر من 82.6 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 في البلاد.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أبريل الماضي، على اختبارات الاستخدام الطارئ لتشخيص عدوى فيروس كورونا من خلال تحليل التنفس.

وكان الاختبار فعالا بنسبة 91.2%، وفق نتائج دراسة أجريت على 2409 شخصا.