بالفيديو - تحطّم طائرة على متنها 133 شخصاً!

A + A -

تحطمت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الصينية على متنها 133 راكبا في جنوب الصين، بحسب ما أفاد تلفزيون الصين المركزي.



وذكرت محطة "سي سي تي في" الحكومية اليوم الاثنين، كما نقلت "روسيا اليوم" أن طائرة ركاب تابعة لشركة "تشاينا إيسترن" تقل 133 شخصا تحطمت فى جنوب غرب الصين، مع عدد غير معروف من الضحايا.



وقد تحطمت "بوينغ 737" في الريف بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانغشي و "تسبب الحادث بحريق في الجبل"، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي، مضيفا أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.