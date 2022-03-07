روسيا وأوكرانيا: ما الذي يرمز إليه حرف Z المرسوم على دبابات روسية؟

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بالتزامن مع تصاعد المواجهات الميدانية في أوكرانيا، أثار ظهور رمز "غامض" على الدبابات والمركبات المدرعة الروسية في ساحة المعركة فضول الكثيرين. فالحرف Z أمسى رمزا للدفاع عن الرواية التي تروج لها موسكو حول الغزو الروسي لأوكرانيا، وظهر مطبوعا باللون الأبيض على ملابس وسيارات الأشخاص المؤيدين لروسيا. فما الذي يرمز له هذا الحرف وكيف انتشر بشكل واسع؟

بدأ الرمز بجذب الانتباه بعد تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حرف Z مرسوما على المدرعات الحربية الروسية المتجهة صوب أوكرانيا.

ولجأ محللون إلى تفسير الرمز على أنه طريقة لتمييز الدبابات الروسية عن تلك الأوكرانية، التي من نفس النوع.

والهدف من ذلك، بحسب محللين، هو تفادي إطلاق النار أو المواجهات بين الدبابات الروسية وتحديد الحلفاء في حال القصف.

إلا أن الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الروسية عبر إنستغرام، يشارك العديد من الصور التي يظهر فيها حرف Z، في إشارة إلى أنه يعني "النصر" أو "إلى النصر".