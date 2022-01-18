ألما آتا تضع حصيلة جديدة للمعتقلين على خلفية أعمال الشغب

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قال المركز الإعلامي للسلطات العسكرية في ألما آتا، إن رجال الأمن احتجزوا منذ بداية الاحتجاجات في المدينة أكثر من 2.7 ألف شخص لمشاركتهم في أعمال الشغب والقيام بالنهب وجرائم أخرى.

وذكر المركز، أنه تم خلال ذلك بشكل إجمالي، مصادرة 131 قطعة سلاح و 4179 قطعة ذخيرة.

وفي يوم الاثنين الماضي، جرى الحديث عن حوالي 2601 معتقلا في المدينة.

ويذكر أن كازاخستان شهدت منذ مطلع شهر يناير الحالي، مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف واسعة، احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز المسال إلى ضعفين.

وانتشرت المظاهرات في مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك ألما-آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف، بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.

المصدر: نوفوستي